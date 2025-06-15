Advertisement

أخبار عاجلة

الصحة الإيرانية: 224 قتيلا منذ بدء الهجمات الإسرائيلية

Lebanon 24
15-06-2025 | 16:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصحة الإسرائيلية: 7 جرحى حالتهم خطرة و40 متوسطة و298 طفيفة جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية
lebanon 24
16/06/2025 01:22:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام نقلا عن وزير الصحة الإيراني: معظم شهداء وجرحى الهجمات الإسرائيلية مدنيون غالبيتهم نساء وأطفال
lebanon 24
16/06/2025 01:22:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة الإسرائيلية: 385 مصابًا في الغارات الإيرانية منذ الليلة الماضية
lebanon 24
16/06/2025 01:22:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين من جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية إلى 13 (سكاي نيوز)
lebanon 24
16/06/2025 01:22:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:19 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:19 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:17 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:16 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:14 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:13 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:22 | 2025-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:19 | 2025-06-15
18:19 | 2025-06-15
18:17 | 2025-06-15
18:16 | 2025-06-15
18:14 | 2025-06-15
18:05 | 2025-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24