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الإسعاف الإسرائيلي: 100 إصابة جراء ضربات إيران الأخيرة على تل أبيب وحيفا

Lebanon 24
15-06-2025 | 22:46
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