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واشنطن تعلن أن سفارتها وقنصليتها في إسرائيل ستظلان مغلقتين رسميا اليوم

Lebanon 24
16-06-2025 | 00:41
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