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هآرتس: بعض الهجمات الإيرانية استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية إضافة إلى بنى تحتية في المدن

Lebanon 24
16-06-2025 | 01:21
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