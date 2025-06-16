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نائب رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله باليمن: الملاجئ غير آمنة ومازال الرعب الحقيقي لم يصل لحد الآن لا من إيران ولا من اليمن والقادم مختلف تماما

Lebanon 24
16-06-2025 | 01:35
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