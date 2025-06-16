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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الدول التي ساندت إسرائيل أو حاولت تبرير هجومها تعتبر شريكة في هذا العدوان
Lebanon 24
16-06-2025
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03:48
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