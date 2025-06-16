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سفير إسرائيل في بروكسل: حققنا كافة أهداف المرحلة الأولى من الهجوم على إيران

Lebanon 24
16-06-2025 | 04:12
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