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الجيش الإسرائيلي: دمّرنا أكثر من 20 مقر قيادة مركزيا لفيلق القدس والجيش الإيراني

Lebanon 24
16-06-2025 | 06:42
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