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وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: رئيس الجمهوريّة قال إنّ علينا أنّ نفعل المستحيل لنُبعد لبنان عن الصراعات

Lebanon 24
16-06-2025 | 08:27
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