مرقص: وزير الخارجية شرح لمجلس الوزراء وضعية مئات اللبنانيين العالقين في المطارات حول العالم وسبل معالجة أمورهم كما أخذ المجلس علما من وزير الأشغال بشأن حركة المطار

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