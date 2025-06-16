Advertisement

أخبار عاجلة

حرس الثورة في محافظة مركزي بإيران: استشهاد ستة من عناصر حرس الثورة وعنصرين من قوات التعبئة من مدينة خمين في محافظة مركزي أثناء قيامهم بواجبهم

Lebanon 24
16-06-2025 | 08:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قائد حرس الحدود بمحافظة أذربيجان بإيران: استشهاد أحد أفراد حرس الحدود في الهجوم على المعسكر
lebanon 24
16/06/2025 16:39:20 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ أذربيجان الشرقية بإيران: استشهاد 30 من قواتنا وعنصر من الهلال الأحمر منذ بدء العدوان الإسرائيلي
lebanon 24
16/06/2025 16:39:20 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد حرس الثورة في إيران اللواء حسين سلامي: أقول للأميركيين إذا هددتمونا في الملف النووي فنحن جاهزون لمواجهة الحرب على المستويات كافة
lebanon 24
16/06/2025 16:39:20 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ البنك المركزي السوري: دمشق ستعود إلى نظام سويفت خلال أسابيع
lebanon 24
16/06/2025 16:39:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:37 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:29 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:24 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:18 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:42 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:38 | 2025-06-16
09:37 | 2025-06-16
09:29 | 2025-06-16
09:24 | 2025-06-16
09:18 | 2025-06-16
09:16 | 2025-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24