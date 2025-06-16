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وكالة "فارس" عن مسؤول أمني كبير: إيران تستعدّ لتلقي ضربة كبيرة جدا للمرة الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي
Lebanon 24
16-06-2025
|
10:33
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