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الخارجية الأميركية: لا يمكن التنبؤ بالوضع الأمني في إسرائيل ونذكر مواطنينا بضرورة اتخاذ خطوات مناسبة

Lebanon 24
16-06-2025 | 11:53
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