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الجيش الإسرائيلي: هاجمنا بالمسيرات مطار طهران ومركز الاتصالات والتلفزيون الإيراني الذي استخدم لأغراض عسكرية

Lebanon 24
16-06-2025 | 13:31
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