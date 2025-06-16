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هيئة البث الاسرائيلية : شرطة إسرائيل ستمنع الصحفيين الأجانب من تغطية أحداث حيفا بعد توثيق سقوط صاروخ عند مصفاة البترول أمس

Lebanon 24
16-06-2025 | 14:01
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