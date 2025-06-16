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نتنياهو: نريد تحقيق 3 نتائج هي القضاء على الأسلحة النووية ومحور الإرهاب وضرب قدرات إيران على إنتاج الصواريخ

Lebanon 24
16-06-2025 | 14:11
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