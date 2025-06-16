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جيروزاليم بوست: العرض الأميركي المرتقب قد يكون أفضل من المقترح الذي قدمته إدارة ترامب للإيرانيين قبل نحو ١٠ أيام

Lebanon 24
16-06-2025 | 14:14
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