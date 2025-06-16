Advertisement

أخبار عاجلة

"إن. بي. سي" عن مسؤول أميركي: من المتوقّع أن تصل حاملة الطائرات نيميتز إلى المنطقة خلال الأسبوع المقبل

Lebanon 24
16-06-2025 | 17:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اي بي سي عن مصدر أميركي: الضربات ستستمر وستكون مكثفة للغاية خلال الأيام القليلة المقبلة
lebanon 24
17/06/2025 02:10:59 Lebanon 24 Lebanon 24
سي بي إس عن مسؤولين أميركيين وكوسوفيين: كوسوفو وافقت على طلب إدارة ترامب ترحيل مهاجرين لأراضيها
lebanon 24
17/06/2025 02:10:59 Lebanon 24 Lebanon 24
أيه بي سي نيوز عن محققين: منطقة الهجوم والعاصمة واشنطن منطقة مسح أمني نشط
lebanon 24
17/06/2025 02:10:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"إن بي سي نيوز" نقلا عن مصادر مطلعة: إسرائيل تدرس تنفيذ هجوم ضد إيران خلال الأيام القليلة المقبلة على الأرجح بدون دعم أميركي
lebanon 24
17/06/2025 02:10:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:07 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:06 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:05 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:59 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:52 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:42 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:07 | 2025-06-16
19:06 | 2025-06-16
19:05 | 2025-06-16
18:59 | 2025-06-16
18:52 | 2025-06-16
18:47 | 2025-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24