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الإسعاف الإسرائيلي: لم تسجل أي إصابات بعد دفعة الصواريخ الأخيرة من إيران

Lebanon 24
16-06-2025 | 17:51
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