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مصدر فرنسي: باريس وبرلين ولندن دعت تل أبيب إلى ضرورة عدم استهداف المسؤولين الإيرانيين
Lebanon 24
16-06-2025
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18:10
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