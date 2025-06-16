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الجيش الإسرائيلي يتحقق من استخدام إيران لصواريخ كروز في هجومها الأخير
Lebanon 24
16-06-2025
|
18:30
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