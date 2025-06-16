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هآرتس: مئات الأشخاص يريدون مغادرة إسرائيل عبر البحر مقابل دفع آلاف الدولارات

Lebanon 24
16-06-2025 | 19:00
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