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مسؤول أميركي لـ NBC: ترمب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات عند عودته

Lebanon 24
16-06-2025 | 19:30
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