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8 أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يقدمون مشروع قانون لمنع دخول الولايات المتحدة في حرب مع ⁧‫إيران‬⁩

Lebanon 24
16-06-2025 | 20:00
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