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العربية: ترمب يتوجه لمطار جالجاري استعدادا لمغادرة كندا عائدا إلى واشنطن

Lebanon 24
16-06-2025 | 22:33
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