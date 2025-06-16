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بلومبرغ عن الخارجية الصينية: إذا تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران أو توسع فإن دول المنطقة ستتحمل العبء الأكبر

Lebanon 24
16-06-2025 | 22:35
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