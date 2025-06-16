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أكسيوس عن 4 مصادر: إدارة ترامب ناقشت اقتراح الاجتماع مع إيران يوم الاثنين المقبل

Lebanon 24
16-06-2025 | 23:14
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