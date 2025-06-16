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نائب محافظ أصفهان: الدفاعات الجوية للحرس الثوري أسقطت مسيرة إسرائيلية بالقرب من منشأة نطنز النووية وسط إيران
Lebanon 24
16-06-2025
|
23:46
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