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القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: إيران أطلقت على إسرائيل 380 صاروخاً باليستياً عبر 15 هجوماً

Lebanon 24
17-06-2025 | 01:28
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