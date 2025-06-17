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الجيش الإسرائيلي: شادماني يُعتبر القائد العسكري الأرفع في إيران والأقرب إلى المرشد علي خامنئي

Lebanon 24
17-06-2025 | 02:22
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