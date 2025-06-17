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الجيش الإيراني: موجة جديدة من الهجمات على إسرائيل قد بدأت باستخدام أسلحة جديدة وستزداد شدّتها في الساعات المقبلة

Lebanon 24
17-06-2025 | 03:35
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