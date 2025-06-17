وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين أوروبيين وعرب: وزير الخارجية الإيراني أبلغ دبلوماسيين آخرين أن ترامب وويتكوف أوهما الإيرانيين بأن التفاوض على اتفاق نووي سيمنع هجومًا إسرائيليًا

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