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وول ستريت جورنال: خامنئي وكبار مستشاريه لم يتوقعوا أن تشن إسرائيل ضربات جوية بهذا الحجم أثناء انخراط طهران في مفاوضات مع الأميركيين

Lebanon 24
17-06-2025 | 03:47
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