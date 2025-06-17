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قائد القوات البرية الإيرانية: مسيراتنا نجحت في تدمير أسلحة ومواقع استراتيجية للكيان الاسرائيلي

Lebanon 24
17-06-2025 | 03:57
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