27
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وسائل إعلام إيرانية: اندلاع حريق في مبنى الإذاعة والتلفزيون الذي استهدفته إسرائيل أمس
Lebanon 24
17-06-2025
|
07:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام إيراني: إصدار إنذارات لإخلاء قنوات تلفزيونية إسرائيلية بعد استهداف مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية
Lebanon 24
إعلام إيراني: إصدار إنذارات لإخلاء قنوات تلفزيونية إسرائيلية بعد استهداف مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية
17/06/2025 20:26:07
17/06/2025 20:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة أنباء فارس: مقتل موظفة في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني إثر الهجوم الذي نفذته إسرائيل أمس
Lebanon 24
وكالة أنباء فارس: مقتل موظفة في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني إثر الهجوم الذي نفذته إسرائيل أمس
17/06/2025 20:26:07
17/06/2025 20:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة تسنيم: السيطرة على حريق في المبنى الزجاجي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بشكل كامل
Lebanon 24
وكالة تسنيم: السيطرة على حريق في المبنى الزجاجي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بشكل كامل
17/06/2025 20:26:07
17/06/2025 20:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري: استهدفنا القاعدة التي انطلق منها العدوان على مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون
Lebanon 24
الحرس الثوري: استهدفنا القاعدة التي انطلق منها العدوان على مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون
17/06/2025 20:26:07
17/06/2025 20:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
السفير الإسرائيلي في واشنطن: طلبنا من الولايات المتحدة اتخاذ موقف دفاعي
Lebanon 24
السفير الإسرائيلي في واشنطن: طلبنا من الولايات المتحدة اتخاذ موقف دفاعي
13:24 | 2025-06-17
17/06/2025 01:24:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فوكس نيوز: البنتاغون ينقل طائرات مقاتلة إلى الشرق الأوسط ويوسع نطاق نشر الأصول الجوية الموجودة في المنطقة
Lebanon 24
فوكس نيوز: البنتاغون ينقل طائرات مقاتلة إلى الشرق الأوسط ويوسع نطاق نشر الأصول الجوية الموجودة في المنطقة
13:23 | 2025-06-17
17/06/2025 01:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تلقت أمس رسالة أميركية أن إيران معنية بوقف الهجمات تمهيدا للعودة إلى المفاوضات
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تلقت أمس رسالة أميركية أن إيران معنية بوقف الهجمات تمهيدا للعودة إلى المفاوضات
13:20 | 2025-06-17
17/06/2025 01:20:28
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 11 الإسرائيلية: غارات استثنائيه إسرائيلية على إيران خلال ساعات
Lebanon 24
القناة 11 الإسرائيلية: غارات استثنائيه إسرائيلية على إيران خلال ساعات
13:10 | 2025-06-17
17/06/2025 01:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الأركان الإيراني يدعو سكان تل أبيب وحيفا إلى المغادرة "حفاظا على حياتهم"
Lebanon 24
رئيس الأركان الإيراني يدعو سكان تل أبيب وحيفا إلى المغادرة "حفاظا على حياتهم"
13:09 | 2025-06-17
17/06/2025 01:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ابنة أصالة نصري تُفجر مفاجأة.. ستزوج ابنتها من ابن هذا الفنان الشهير!
Lebanon 24
ابنة أصالة نصري تُفجر مفاجأة.. ستزوج ابنتها من ابن هذا الفنان الشهير!
15:38 | 2025-06-16
16/06/2025 03:38:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان ملفت... نانسي عجرم تبهر متابعيها بأجدد جلسة تصوير لها (صور)
Lebanon 24
بفستان ملفت... نانسي عجرم تبهر متابعيها بأجدد جلسة تصوير لها (صور)
13:50 | 2025-06-16
16/06/2025 01:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"شيلوا السيارات جهنم"... شاهدوا ما حصل أمام منزل نادين الراسي في الحازمية (صور)
Lebanon 24
"شيلوا السيارات جهنم"... شاهدوا ما حصل أمام منزل نادين الراسي في الحازمية (صور)
07:53 | 2025-06-17
17/06/2025 07:53:13
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبهها كثيراً.. حمزة ابن سلاف فواخرجي حديث السوشيل ميديا تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
يشبهها كثيراً.. حمزة ابن سلاف فواخرجي حديث السوشيل ميديا تعرّفوا إليه (فيديو)
23:10 | 2025-06-16
16/06/2025 11:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت 4 مرات.. هل ترتبط قريباً هذه الفنانة العربية الشهيرة للمرة الخامسة؟ (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت 4 مرات.. هل ترتبط قريباً هذه الفنانة العربية الشهيرة للمرة الخامسة؟ (فيديو)
03:43 | 2025-06-17
17/06/2025 03:43:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
13:24 | 2025-06-17
السفير الإسرائيلي في واشنطن: طلبنا من الولايات المتحدة اتخاذ موقف دفاعي
13:23 | 2025-06-17
فوكس نيوز: البنتاغون ينقل طائرات مقاتلة إلى الشرق الأوسط ويوسع نطاق نشر الأصول الجوية الموجودة في المنطقة
13:20 | 2025-06-17
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تلقت أمس رسالة أميركية أن إيران معنية بوقف الهجمات تمهيدا للعودة إلى المفاوضات
13:10 | 2025-06-17
القناة 11 الإسرائيلية: غارات استثنائيه إسرائيلية على إيران خلال ساعات
13:09 | 2025-06-17
رئيس الأركان الإيراني يدعو سكان تل أبيب وحيفا إلى المغادرة "حفاظا على حياتهم"
13:07 | 2025-06-17
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو دمر أكثر من 70 بطارية صواريخ للدفاع الجوي الإيراني وهذه مهمة تاريخية قد تغير مجرى المعركة بالكامل
فيديو
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
17/06/2025 20:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
17/06/2025 20:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
17/06/2025 20:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24