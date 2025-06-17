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رئاسة مؤتمر حل الدولتين: نؤكد استمرار دعمنا لكافة جهود إنهاء حرب غزة وتحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية

Lebanon 24
17-06-2025 | 09:26
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