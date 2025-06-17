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هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية تدعو السكان إلى حذف تطبيق "واتساب" بذريعة جمعه معلومات لصالح إسرائيل (سكاي نيوز)

Lebanon 24
17-06-2025 | 09:31
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