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فوكس نيوز عن مسؤول بالبيت الأبيض: ضربات أميركية على أهداف بإيران بما في ذلك المنشآت النووية مطروحة على الطاولة

Lebanon 24
17-06-2025 | 14:12
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