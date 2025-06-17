Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الفرنسي: اتفقنا في مجموعة السبع على أنه يجب مواصلة تقديم الدعم إلى أوكرانيا ومساعدتها على المقاومة

Lebanon 24
17-06-2025 | 14:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجموعة السبع: نؤكد دعمنا لأمن إسرائيل
lebanon 24
18/06/2025 04:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مجموعة السبع: كنا دائماً واضحين في موقفنا بأن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً
lebanon 24
18/06/2025 04:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: ترمب أبلغ زعماء مجموعة السبع بوجود مناقشات للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران
lebanon 24
18/06/2025 04:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "بلومبيرغ": أيام "دول مجموعة السبع" باتت معدودة
lebanon 24
18/06/2025 04:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
20:35 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:32 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:00 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:47 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:34 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:10 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:35 | 2025-06-17
20:32 | 2025-06-17
20:00 | 2025-06-17
19:47 | 2025-06-17
19:34 | 2025-06-17
19:32 | 2025-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24