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وسائل إعلام أميركية: انتهاء اجتماع ترامب مع مجلس الأمن القومي بشأن الصراع بين إسرائيل وإيران
Lebanon 24
17-06-2025
|
15:45
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