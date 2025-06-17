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إعلام إيراني: أنباء عن هجوم يستهدف مجمّعاً للبتروكيماويات في "إيلام" غربي إيران

Lebanon 24
17-06-2025 | 18:34
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