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معاريف: إجلاء آلاف الإسرائيليين إلى أماكن مختلفة في أعقاب سقوط الصواريخ الإيرانية

Lebanon 24
18-06-2025 | 00:39
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