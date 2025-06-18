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رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: لا نرغب في توسيع الحرب إلى الخليج
Lebanon 24
18-06-2025
|
02:20
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