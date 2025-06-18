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وزير الخارجية العراقي يؤكد لنظيره الفرنسي أهمية الحيلولة دون توسع رقعة الحرب أو انجرار أطراف دولية وإقليمية إضافية إليها

Lebanon 24
18-06-2025 | 03:11
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