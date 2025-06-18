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الرئيس الإيراني: أدعو جميع المسؤولين إلى الوقوف صفا واحدا لحل مشاكل المتضررين من جرائم الجيش الاسرائيلي الأخيرة

Lebanon 24
18-06-2025 | 03:17
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