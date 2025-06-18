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الغارديان عن مسؤول عسكري إسرائيلي: الهجمات الأولية على إيران أدت لتأخير قدرتها على صنع سلاح نووي فعال عدة أشهر

Lebanon 24
18-06-2025 | 04:15
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