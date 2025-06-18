Advertisement

أخبار عاجلة

الغارديان عن قادة عسكريين إسرائيليين: الهجوم الإسرائيلي على إيران لم يلحق ضررا بالغا ببرنامجها النووي

Lebanon 24
18-06-2025 | 04:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: لدينا حاليا حرية حركة في الأجواء الإيرانية وألحقنا ضررا كبيرا ببرنامج إيران النووي والباليستي
lebanon 24
18/06/2025 13:08:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول عسكري إسرائيلي: موقعا أصفهان ونطنز النوويان في إيران تعرضا لأضرار بالغة
lebanon 24
18/06/2025 13:08:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: جيشنا يهاجم موانئ يسيطر عليها الحوثيون في اليمن ويلحق أضرارا بالغة بها
lebanon 24
18/06/2025 13:08:04 Lebanon 24 Lebanon 24
واللا عن مصدر دفاعي: الجيش الإسرائيلي ألحق ضرراً بالغاً بالحوثيين وما يزال هناك الكثير مما يجب فعله
lebanon 24
18/06/2025 13:08:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:03 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:02 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:32 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:19 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:03 | 2025-06-18
06:02 | 2025-06-18
05:47 | 2025-06-18
05:32 | 2025-06-18
05:19 | 2025-06-18
05:13 | 2025-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24