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مصادر إيرانية: منظومات الدفاع الجوي أسقطت طائرة إسرائيلية من طراز "هيرمز 900" في منطقة أصفهان

Lebanon 24
18-06-2025 | 04:48
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