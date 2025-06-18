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الشرطة الإسرائيلية: أحبطنا دخول سائحتين أجنبيتين كانتا تخططان للمشاركة في نشاط ضد الدولة وتنظيم مسيرة باتجاه غزة

Lebanon 24
18-06-2025 | 04:52
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