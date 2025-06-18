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وزير الطاقة الإسرائيلي: قطاع الطاقة الإسرائيلي يعمل بشكل طبيعي وصادرات الغاز قد تُستأنف في الساعات أو الأيام المقبلة

Lebanon 24
18-06-2025 | 04:52
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